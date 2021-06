UFC- Que Choisir se lance sur le marché (très encombré) des services et applications permettant de se rencarder sur la qualité de son débit mobile ou fixe. QuelDébit (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) permet de connaitre le débit ascendant ou descendant, le temps de latence (ping) voire la qualité en lecture vidéo ou en temps de chargement d’une page web si vous choisissez de lancer le Test Complet (le Test rapide se limite aux débits et à la latence). Les résultats peuvent être géolocalisés et répertoriés sur une carte de France. On peut ainsi vérifier d’un seul coup d’œil que son débit correspond bien à celui du voisin (chez le même opérateur) ou aux promesses de son opérateur. Ce baromètre « participatif » permet ainsi de saisir en temps réel le niveau des connexions en France.



Et le constat est déjà alarmant. UFC-Que choisir constate ainsi que les données remontées sur la carte – uniquement celles relatives à la connexion, aucune donnée perso n’est récoltée – montrent « des disparités territoriales importantes. En effet, si le débit moyen relevé dans les zones denses atteint 55,2 Mbit/s, il s’établit à 48,3 Mbit/s dans les zones intermédiaires, pour chuter à 37,8 Mbit/s dans les zones rurales. Ces différences de débits ont des impacts très concrets sur des usages classiques du quotidien ».