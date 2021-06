Apple n’est clairement pas opposé au télétravail : presque tous les employés de l’Apple Park (et ailleurs dans le monde) peuvent ainsi travailler de chez eux deux jours par semaines (hormis bien sûr les employés de la branche Retail/Apple Store). En revanche, la firme de Cupertino s’oppose toujours fermement au télétravail permanent malgré les complaintes d’un certain nombre de salariés désireux de travailler de chez eux pendant la semaine.

Deirdre O’Brien, vice-présidente senior de la vente au détail et du personnel chez Apple Inc, a rappelé qu’il n’y aurait pas d’aménagement particulier au delà des deux jours de télétravail hebdomadaire : « Si nous prenons un moment pour repenser à nos incroyables lancements de produits cette année, ces derniers ainsi que l’organisation de leur lancement ont été construits sur la base d’années de travail que nous avons effectuées alors que nous étions tous ensemble, en personne. » En d’autres termes, les deux jours de télétravail sont à prendre ou à laisser, mais il n’y aura pas d’effort supplémentaire. On peut aussi supposer que la direction d’Apple ne souhaite pas que l’Apple Park se transforme en un énorme anneau tout vide…