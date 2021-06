Mais que se passe t-il avec les Podcasts Apple à abonnements payants ? Les problèmes de l’app Podcast ne datent pas d’aujourd’hui, mais cette fois, c’est un peu le pompom : depuis quelques jours, de nombreuses émissions font face en effet à des retards de distribution d’épisodes, des retards qui peuvent aller d’une dizaines d’heures… à plusieurs jours, ce qui est bien sûr intolérable, et encore plus inacceptable pour une chaine de podcast diffusée quotidiennement. Le Podcast iFive en fait les frais, avec des retards de distribution de 24 heures, alors que l’émission est une quotidienne !

#ApplePodcasts reconnait auprès de moi « un problème de grande ampleur qui affecte un grand nombre d’éditeurs de podcasts (dont @iFiveFR) » + « des difficultés techniques persistantes ». L’apparition des épisodes prend bien plus de 24h « à cause d’une accumulation dans notre système ». pic.twitter.com/mt2AX0hHXd — Benjamin VINCENT (@benjaminvincent) June 29, 2021

Apple parle d’« accumulation dans notre système » (trop de Podcast à gérer ?), ce qui ne semble pas être une explication plus acceptable pour une société qui brasse les milliards et qui auraient donc largement les moyens de « fluidifier » ses serveurs, y compris lors d’une mise à jour importante du système. De plus, au vu des énormes soucis rencontrés, il ne serait guère étonnant qu’un certain nombre d’auditeurs demandent le remboursement de leur abonnement.