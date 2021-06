La saison 2 de Central Park a démarré le 25 juin dernier. Et Apple veut le faire savoir : l’excellente série musicale animée a droit à une nouvelle vidéo « façon Karaoké ». La chanson « Pour Poor Me More Please » est interprétée ici par Stanley Tucci et Norm Lewis. Evidemment, on trouvera cela d’autant plus drôle que l’on a déjà regardé la série. La série Central Park est coécrite, co-produite et co-réalisée par Loren Bouchard, Josh Gad et Nora Smith. Le castin des voix (VO américaine) comprend Josh Gad, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, et Stanley Tucci. Le casting des voix françaises est moins relevé, mais Emmylou Homs, Jean-Michel Vaubien, Guillaume Beaujolais, Thierry Wermuth, Olivier Podesta, Barbara Beretta, Pascal Nowak et Bernard Alane assurent vraiment lors des chants.