Counterpoint Research l’affirme haut et fort : le « super-cycle » est là. Au mois d’avril de cette année, Apple aurait ainsi écoulé la bagatelle de 100 millions d’iPhone 12 (iPhone 12 mini, 12/12 Pro). Il avait fallu deux mois supplémentaires pour que l’iPhone 11 atteigne le même volume de ventes. L’iPhone 12 serait donc le smartphone 5G le plus vendu dans le monde, et ce depuis son lancement au mois d’octobre 2020.

Varun Mishra, analyste pour Counterpoint Research, estime que la situation « est quasi identique à celle du lancement de l’iPhone 6 qui avait permis à Apple d’achever son premier super-cycle lors de la transition vers la 4G ». « Avec la gamme iPhone 12, Apple a réalisé un autre super cycle en volume après six générations d’iPhone et à l’aube de la transition 5G. » poursuit l’analyste.

Counterpoint note aussi que durant ces 7 mois de domination, c’est l’iPhone 12 Pro Max qui a eu les faveurs des utilisateurs, avec une part de marché moyenne de 29% au sein de la gamme iPhone 12. L’iPhone 11 Pro Max n’avait atteint « que » 25% de Pdm sur les 7 premiers mois de commercialisation. Pour Varun Mishra, il ne fait aucun doute que les ventes massives du modèle Max expliquent largement un CA en croissance de 22% pour la branche iPhone.