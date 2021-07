Apple TV+ annonce avoir commandé City on Fire, une nouvelle série dramatique basée sur le livre éponyme de Garth Risk Hallberg. Il y aura huit épisodes au total. Josh Schwartz et Stephanie Savage vont s’occuper du scénario. Ils ont notamment travaillé ensemble sur la série Gossip Girl.

Dans City on Fire, une étudiante de l’université de New York est abattue dans Central Park le 4 juillet 2003. Samantha Cicciaro est seule, il n’y a aucun témoin et très peu de preuves matérielles. Le groupe musical de ses amis joue dans son club préféré du centre-ville, mais elle part pour rencontrer quelqu’un, en promettant de revenir. Elle ne revient jamais. Au fur et à mesure que l’on enquête sur le crime dont Samantha est victime, on découvre qu’elle est le lien crucial entre une série de mystérieux incendies dans la ville, la scène musicale du centre-ville et une riche famille d’agents immobiliers des beaux quartiers qui s’effiloche sous la pression des nombreux secrets qu’elle garde.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le casting pour City on Fire sur Apple TV+. Il n’y a pas non plus d’informations techniques, comme la durée de chaque épisode, ou la date de sortie. On peut imaginer que ce sera pour 2022, sachant qu’Apple a déjà annoncé plusieurs programmes (surtout des séries) pour le second semestre de 2021 et il y a même eu plusieurs bandes-annonces. Ici, City on Fire a juste le droit à une annonce et une description.