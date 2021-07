Apple vient d’annoncer que « 100 % des bénéfices éligibles de la vente de produits (PRODUCT)RED seront reversé au dispositif de riposte à la COVID‑19 du Fonds mondial ». Par le passé, les produits (PRODUCT)RED ont souvent été mobilisés afin de récolter des fonds pour le SIDA. La firme de Cupertino explique en outre que participer au fonds mondial anti-COVID-19 permet aussi d’apporter un soutien essentiel aux systèmes de santé les plus menacés par l’épidémie de coronavirus. Et en contribuant au renforcement de ces systèmes de santé, on contribue aussi à améliorer la lutte contre le VIH/SIDA. Comme on le voit, l’argumentaire d’Apple est vraiment bien rodé.

De nombreux produits (RED) sont disponibles à la vente, dont des iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE, des bracelets pour Apple Watch, des intras Beats, etc. L’opération de récolte de fonds durera jusqu’au 30 décembre de cette année. Tous les produits (RED) sont disponibles à la vente sur cette page.