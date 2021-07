Le studio Brownmonster vient de livrer le premier trailer de Rush Rally Origins, un jeu de course « vu de haut » qui rappellera sans doute bien des souvenirs aux adeptes de Micromachines. Les développeurs ne se cachent pas de vouloir créer le « top down racer définitif », un objectif qui semble tout à fait réalisable au vu du premier – et superbe – premier trailer du jeu. La physique propre aux courses en Rally semble bien respectée, mais c’est surtout la réalisation d’ensemble qui a de quoi épater.

Le joueur-pilote pourra accéder à 36 circuits répartis un peu partout dans le monde. Du sable sec à la neige poudreuse en passant par la verdure anglaise, il y aura de quoi faire, en espérant que ces différents types de terrains et d’environnements auront un impact sur la conduite. Rush Rally Origins doit sortir sur iOS, Android et Nintendo Switch vers la mi-août.