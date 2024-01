La « semaine jeu chez Apple » reprend ses marques. Après les 3 premières semaines de janvier, il est en effet temps de faire le point. Déjà disponible depuis belle lurette sur consoles et PC, l’excellent (mais dur) Art of Rally débarque enfin sur iOS/iPadOS (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad). Une superbe DA en low-poly, 72 spéciales de la Finlande à la Sardaigne en mode carrière, des circuits célèbres de plusieurs pays (Norvège, Japon, Allemagne, Kenya), et toujours cette jouabilité ultra précise et qui ne pardonne rien (maitriser les virages en dérapage c’est coton). Heureusement, il y a des aides à la conduite pour les débutants (et un mode expert pour… les experts). A noter que cette version mobile dispose de toutes les mises à jour de la version PC du PC, hormis le DLC avec les circuits australiens qui arrive bientôt.



Le studio Blue Brain Games (The House of Da Vinci) nous dévoile son nouveau projet baptisé forcément The House of Tesla. Sans trop de surprise, ce nouveau titre sera de nouveau un mixe entre le puzzle-game, le jeu d’aventure et l’escape game, le tout bien sûr dans différents environnements supposément parcourus par le génial Tesla. The House of Tesla sera disponible dans l’App Store vers la fin de l’année 2024.

The House of Tesla is a new mesmerising 3D puzzle adventure by Blue Brain Games. Stay charged for game trailer & more info. Coming late 2024. pic.twitter.com/Y2tiBlDFmH — Blue Brain Games (@BlueBrainGames) January 17, 2024

Le formidable A-RPG Old School RuneScape aura bientôt droit à un mode HD optionnel qui proposera aussi des veils améliorés, de meilleurs éclairages (dynamiques cette fois), des textures et effets améliorés, etc. Il sera possible de basculer entre l’affichage d’origine et ce mode HD à tout moment dans la partie. Au vu du trailer, le studio Gages a abattu un travail très conséquent au point que l’on semble même redécouvrir le jeu..