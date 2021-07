Sur iOS, l’app Facebook Gaming ne propose pas d’offre de cloud gaming, à contrario de la version Android de l’app. Le géant du réseau social subit ici la dure loi de l’App Store, qui interdit toute application de Cloud Gaming (xCloud est uniquement disponible via un navigateur).

Après s’être plaint publiquement de ces conditions drastiques, Facebook semble sur le point d’en passer par la seule solution possible, soit la web-app. Alors même que Facebook Gaming vient de signer un partenariat avec Ubisoft et s’étend sur l’ensemble du territoire US, Facebook confirme qu’il travaille toujours sur une solution adaptée aux iPhone et iPad.

Le choix d’une web-app sera d’autant moins dommageable que la plupart des jeux proposés sur Facebook Gaming sont développés en HTML5, et donc parfaitement adaptés à un service de cloud gaming via navigateur. D’autres titres plus récents sont jouables en streaming – à l’instar de ce que propose xCloud via Safari – et pourraient donc souffrir de débits de connexion trop faibles.