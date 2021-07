On doit au studio indé Ironhide quelques unes des plus belles perles de l‘App Store (la saga Kingdom Rush, Iron Marines). Le développeur de Legends of Kingdom Rush (Apple Arcade) nous présente son nouveau titre, un tower defense post-apocalyptique qui porte le doux nom de JunkWorld. Au vu du premier trailer, on retrouve donc la patte graphique caractéristique du studio, et un gameplay qui semble beaucoup se rapprocher de celui des derniers Kingdom Rush.

En revanche, l’ambiance à la Mad Max nous changera pas mal des affrontements moyenâgeux des précédents titres. On note aussi une partie construction de deck à priori assez importante, en espérant que cela ne débouche pas sur un énième free-to-play (les « decks building » se prêtent malheureusement beaucoup au freemium). Pas de date de sortie annoncée, mais le jeu serait bientôt disponible en soft launch dans une poignée de pays.