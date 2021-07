Foxconn, qui assemble les iPhone et d’autres produits Apple, a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2021. Ils sont positifs avec un chiffre d’affaires en hausse de 20% par rapport à la même période un an plus tôt. Les revenus furent de 1 360 milliards de dollars de Taïwan (41,1 milliards d’euros).

Les revenus de Foxconn, en plus d’être en hausse de 20% d’une année sur l’autre, sont légèrement supérieurs aux attentes. Les marchés s’attendaient à 1 340 milliards de dollars de Taïwan. Tout va bien pour le groupe qui se veut un partenaire de longue date pour Apple. C’est déjà lui qui s’occupait de la production du tout premier iPhone en 2007.

Cette publication des résultats de Foxconn intervient quelques semaines avant celle d’Apple. C’est le 27 juillet prochain que la société de Tim Cook en dira plus. On peut en tout cas se douter que les données seront positives, au vu de ce qu’a publié Foxconn. Mais Apple n’est pas l’unique client de Foxconn, il faut donc prendre des précautions.

L’année dernière, Apple avait annoncé un chiffre d’affaires de 59,7 milliards de dollars pour la période se terminant en juin, avec un bénéfice net de 11,25 milliards de dollars. Nous verrons le 27 juillet prochain si les données seront meilleures cette fois-ci.