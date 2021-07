C’est le 27 juillet prochain qu’Apple prendra la parole pour annoncer ses résultats financiers concernant le troisième trimestre de son année fiscale 2021. Cela correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier.

Les résultats financiers seront, ou du moins devraient être intéressants, puisque cette période a compris le lancement de plusieurs nouveaux produits. Il y a eu le nouvel iPad Pro avec sa puce M1, un tout nouvel iMac de 24 pouces lui aussi équipé de la puce M1, une nouvelle Apple TV 4K et l’AirTag. Tout porte à croire que les résultats seront positifs dans plusieurs catégories. Reste à voir si ce sera bon pour les iPhone ou si les ventes seront inférieures par rapport à la même période un an plus tôt.

Lors de l’annonce des précédents résultats financiers, Luca Maestri, le directeur financier d’Apple, avait annoncé que le groupe s’attendait à une croissance à deux chiffres pour le trimestre d’avril à juin (par rapport à la même période en 2020). Nous devons donc attendre le 27 juillet pour voir si les projections d’Apple ont été bonnes.

Comme d’habitude, les résultats financiers d’Apple seront publiées à 22h30 (heure française). Il y aura ensuite un appel téléphonique entre Tim Cook, Luca Maestri et des analystes pour commenter les chiffres et le trimestre en général.