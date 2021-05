Nous sommes le 21 mai et c’est le jour de disponibilité pour les iMac M1, iPad Pro M1 et l’Apple TV 4K (2021). Apple a annoncé les trois produits le mois dernier lors d’une keynote en ligne. On les retrouve d’ailleurs dans les Apple Store physiques (qui ont rouvert cette semaine en France).

iMac M1

L’iMac M1 marque un changement important avec un tout nouveau design. De la couleur est également au rendez-vous avec pas moins de sept choix. Il y a bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve. Il s’agit par ailleurs du premier iMac à abandonner les processeurs Intel pour une puce Apple Silicon (Apple M1 en l’occurrence avec beaucoup de puissance). Autre changement : l’écran passe à 24 pouces. C’était 21,5 pouces jusqu’à présent.

L’iMac M1 est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de passer par des revendeurs, voici les liens directs vers chacun d’entre eux :

iPad Pro M1

Vient ensuite l’iPad Pro M1. Les principales nouveautés sont la puce Apple M1, le support de l’USB 4 et du Thunderbolt, la 5G et l’écran Mini-LED. Il est toutefois important de noter que le modèle de 12,9 pouces est le seul à avoir cet écran.

La tablette est disponible sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de faire l’achat chez les revendeurs, voici les liens directs :

Apple TV 4K (2021)

Enfin, place à l’Apple TV 4K (2021). La mise à jour par rapport au modèle précédent est relativement légère. On retrouve la puce A12, le support du HDMI 2.1 et la lecture de fichiers HDR à 60 images par seconde. Le principal changement concerne une toute nouvelle télécommande.

Apple propose son boîtier multimédia directement sur sa boutique en ligne. Vous pouvez également l’acheter chez les revendeurs, dont voici les liens directs :

Et si vous avez une ancienne Apple TV et la nouvelle télécommande vous intéresse, vous pouvez l’acheter séparément pour 65 euros.