Les benchmarks pour l’iMac M1 sont en train d’arriver et montrent une importante différence de puissance avec les iMac Intel de 21,5 pouces. La puce d’Apple se débrouille mieux.

Au test Geekbench 5, l’iMac M1 obtient un score moyen 1 724 quand un cœur du processeur est sollicité et 7 453 avec tous les cœurs. Sans aucune surprise, c’est plus que similaire aux résultats obtenus avec les MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini M1. C’est la même puce après tout.

En comparaison, l’iMac de 21,5 pouces avec le meilleur processeur Intel qu’Apple propose dans sa configuration obtient respectivement les scores de 1 109 et 6 014. L’iMac M1 est donc 56% plus puissant avec un cœur et 24% avec tous les cœurs.

L’iMac M1 s’en sort également face à l’iMac de 27 pouces dans sa configuration Intel la plus poussée chez Apple, mais uniquement avec un cœur. Le score est de 1 247 avec le modèle Intel. Le nouvel iMac est donc 38% plus puissant. En revanche, le modèle obtient 9 002 avec tous les cœurs. L’ordinateur tout-en-un avec la puce Apple est en retrait ici.

Il est bon de rappeler que l’iMac M1 a un écran de 24 pouces et remplace l’iMac Intel de 21,5 pouces. Il faudra attendre un iMac de 32 pouces (?) pour faire une comparaison plus équitable avec l’iMac Intel de 27 pouces.

Apple livrera les premiers iMac M1 le 21 mai prochain. Le fabricant a lancé les commandes le 30 avril dernier. L’ordinateur débute à 1 449€.