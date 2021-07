Apple propose une bêta de HomePod Software 15, la nouvelle version mise à jour logicielle à destination de son enceinte. Contrairement à iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8, cette bêta est privée et uniquement pour les membres AppleSeed. Mais voilà, des HomePod chauffent depuis l’installation et ce n’est pas normal.

De nombreux utilisateurs sur Reddit notent que l’installation de HomePod Software 15 ne se passe pas très bien, avec des bugs pendant l’utilisation et surtout des problèmes avec la température. La partie supérieure du HomePod chauffe et cela a un impact sur l’enceinte, puisque celle-ci peut temporairement se bloquer, voire complètement cesser de fonctionner.

Comme dit précédemment, la bêta est officiellement disponible aux membres du programme AppleSeed. Mais comme on peut s’en douter, certains internautes ont réussi à trouver le profil d’Apple pour l’installer sur leur appareil et ainsi lancer le téléchargement de la bêta. Cela explique pourquoi les témoignages sont nombreux.

Il n’y a pour l’instant aucune solution pour les HomePod qui chauffent. En effet, Apple n’offre pas un moyen de revenir en arrière. Les utilisateurs qui sont coincés n’ont pas de plan B, si ce n’est contacter le service client d’Apple et tenter de faire un remplacement. Encore faut-il que le produit soit sous garantie… Le HomePod vu le jour en 2018. Ce fut 2020 pour le HomePod mini.