A postériori, c’est un cross-over qui tombe vraiment sous le sens. Le Petit Prince, personnage emblématique de la littérature française créé par Saint-Exupéry, rejoint la nouvelle saison du superbe jeu Sky : Enfants de la Lumière (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). La saison du Petit Prince est la première saison « collaborative » du jeu de thatgamecompany. Le joueur devra en effet faire équipe avec le Petit Prince tout au long d’une aventure qui se déroulera dans la nouvelle zone du Désert des étoiles et qui reprendra nombre d’éléments de l’oeuvre d’origine.

On notera au passage que le Petit Prince est ici très similaire au personnage dessiné par Saint-Exupéry. Les lignes à la fois claires et peu définies du Petit Prince se marient ici à merveille avec l’ambiance un brin ouateuse et flottante de Sky. Voilà qui annonce de purs moment d’enchantements, ce qui est presqu’une habitude avec ce titre magique.

Pour finir, il faut noter que cette collaboration a bien entendu reçu la bénédiction d’Olivier d’Agay, petit-neveu d’Antoine de Saint Exupéry et directeur exécutif de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse : « C’est merveilleux de voir le Petit Prince dans ‘Sky’. Nous sommes heureux que Jenova et son équipe aient pensé à cette collaboration. Elle est tout à fait logique car le Petit Prince et Sky ont des valeurs fortes en commun et donnent envie de chérir l’amitié, l’amour et l’enfance ». La saison du Petit Prince est immédiatement disponible.