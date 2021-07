Covid oblige, il n’y avait pas eu de Sun Valley Conference l’an dernier. Mais cette année, tout le gratin de la Silicon Valley et même au delà sera présent dans l’Idaho au camp d’été pour milliardaire organisé par la firme d’investissement Allen & Company. On ne sait jamais trop ce qui se passe dans les allées feutrées du SVC, mais il se murmure que certains « deals » d’importance sont signés pendant ce raout de CEO de la high tech et de moguls des médias. Sur place, tout est organisé pour placer les grosses pointures dans les meilleures conditions possibles : plats de chefs étoilés, golf, rafting, parc idyllique, tout est du sur mesure.

Tim Cook à la Sun Valley Conference en 2016

Warren Buffet, Mark Zuckerberg, Satya Nadella, Vince Gilligan (créateur de la série Breaking Bad), Michael Dell, et bien sûr Tim Cook se sont déjà rendus dans cet antre des puissants de ce monde, version américaine. Cette année encore, Tim Cook fera partie des invités de marque, et l’on peut penser que le pragmatique CEO d’Apple ne sera peut-être pas là seulement pour serrer des pinces. Seule contrainte presque dérisoire pour ces milliardaires en dollars : la présentation à l’entrée d’un test PCR de moins de 72 heures, même si la plupart des conférences et évènements se tiendront cette année à l’extérieur. La sun Valley Conference ouvrira ses portes le 8 juillet.