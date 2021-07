Vous avez l’impression que Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) n’est plus le phénomène qu’il était au moment de sa sortie ? Vous avez tort. Si l’on en croit les chiffres de Sensor Tower, le jeu en réalité augmentée du studio Niantic n’a cessé d’accumuler toujours plus de dollars. Depuis son lancement en 2016, le plus célèbre des jeux de géolocalisation a ainsi généré pas moins de 5 milliards de dollars de revenus ! Histoire de bien se rendre compte du phénomène, entre les mois de janvier et juin 2021, Pokémon Go a ainsi rapporté près de 642 millions de dollars, soit une progression de 34% par rapport à la même période de l’an dernier. Oui, c’est fou.

Pokémon Go : 5 ans, et 5 milliards de dollars

Il faut dire que Niantic a remarquablement adapté son jeu afin de passer sans encombres le coup de grisou de la pandémie. Ces derniers mois, Pokémon Go pouvaient ainsi être joué de chez soi, des « facilités » qui ont été levées récemment.

Le gros des revenus provient des Etats-Unis (1,9 milliard de dollars, soit 36,6% du CA total), suivi par le Japon (32%) et par l’Allemagne (5,2% du CA). 52,8% des recettes de Pokémon Go ont été réalisées avec la version Android du jeu (2,7 milliards de dollars), 47,2 provenant de la version iOS (2,4 milliards). Etant donné l’écart de part de marché entre iOS et Android, les résultats obtenus via l’iPhone sont rien moins que spectaculaires.

Pour rappel, Niantic a lancé un événement de célébration pour les 5 ans de Pokémon Go. Ce dernier débute aujourd’hui, mardi 6 juillet à 10 heures, pour se terminer le 15 juillet à 20 heures. Tous les détails dans cet article.