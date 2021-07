Avec sa direction artistique lumineuse, ses personnages attachants et son système d’alchimie sophistiqué, les jeux Atelier du studio Koei Tecmo ont su séduire une solide base de fans partout dans le monde. Pour les 20 ans de la franchise, Ayesha, Totori, Marie et leurs copines débarquent pour la première fois sur mobile avec Atelier Online: Alchemist of Bressisle (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). On retrouve donc la joyeuse bande de petites alchimistes (+ des personnages « légendaires » à collectionner), un semblant d’arc narratif pour habille le tout, mais c’est une nouvelle fois le système d’alchimie qui fait tout l’intérêt du titre.



L’apparition des monstres sur l’île (oui, on est sur une île), est tributaire du temps et du cycle jour/nuit et la zone de jeu pourra être explorée en collaboratif jusqu’à 4 joueurs. L’exploration joue ici un rôle central étant donné qu’il faut réunir de nombreux ingrédients pour créer des items spéciaux et les fameux sorts d’alchimiste. Free-to-play oblige, la customisation de son personnage est assez poussée. Un must have pour les amateurs de la licence…