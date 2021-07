Apple TV+ annonce un documentaire sur les attentats du 11 septembre 2001

Apple TV+ s’associe à la BBC pour le documentaire 9/11: Inside the President’s War Room. Ce sera un programme autour des attentats du 11 septembre 2001 avec un point de vue non pas des secouristes comme c’est souvent le cas, mais du président américain.

Un documentaire sur le 11 septembre 2001 pour Apple TV+

9/11: Inside the President’s War Room raconte les 12 heures qui ont suivi l’attaque de ce jour mémorable, offrant un aperçu rare et unique des dilemmes de la prise de décision express, avec des personnes impliquées qui fournissent des détails intimes, révélateurs et sincères pour la première fois. Apple TV+ explique avoir été en relation avec plusieurs décideurs clés pour qu’ils racontent leurs histoires sur ce jour.

Le documentaire comprendra des témoignages jamais entendus du président George W. Bush, le vice-président Dick Cheney, Condoleezza Rice (conseillère à la sécurité nationale), Colin Powell (secrétaire d’État), Andy Card (chef de cabinet), Dan Bartlett (directeur des communications), la contre-amirale Deborah Loewer (cheffe de la salle de crise), Josh Bolten (chef de cabinet adjoint), Ari Fleischer (attaché de presse), Karl Rove (conseiller principal du président), Mary Matalin (conseillère de Cheney), Karen Hughes (conseillère spéciale du président), Mike Morrell (responsable de la CIA), Ted Olson (avocat général), le colonel Mark Tillman (pilote d’Air Force One), David Wilkinson et Tony Zotto (services secrets). Il comprendra également près de 200 photos inédites, les photographes ayant suivi tous les mouvements de George W. Bush et Dick Cheney ce jour-là, ainsi que des archives filmées.

Jeff Daniels à la narration

La disponibilité de 9/11: Inside the President’s War Room sur Apple TV+ se fera en septembre. Il n’y a pas encore un jour précis annoncé. Au Royaume-Uni, le programme sera également disponible sur la chaîne BBC One. Concernant la narration, c’est l’acteur Jeff Daniels qui s’en chargera. Ce sera du moins le cas en version originale. Nous ne savons pas qui fera la narration en français.