Si vous être le propriétaire d’une Time Capsule, faites attention aux disques durs et surtout à la fiabilité. Datenrettung, une société allemande spécialisée dans la récupération de données, évoque un défaut de conception qui empêche de rapatrier les données.

Apple a utilisé des disques durs de 2 et 3 To de la gamme Grenada de la marque Seagate dans ses Time Capsule. Ces disques souffrent d’un défaut de conception apparent qui entraîne des taux de défaillance anormalement élevés, selon Datenrettung. « La rampe de ce disque dur est constituée de deux matériaux différents. Tôt ou tard, la rampe se brisera sur ce modèle de disque dur, installé dans une Time Capsule plutôt mal ventilée », explique la société. Elle ajoute que cette rampe peut se casser, ce qui empêche la lecture et l’écriture du disque dur. En d’autres termes, il n’est plus possible d’accéder normalement aux données qui sont dessus.

La société souligne que cette défaillance dans la conception du disque dur de Seagate est à l’origine de presque toutes les défaillances des Time Capsule qu’elle a constatées. Elle indique que si la récupération des données est parfois possible, elle nécessite un effort très important. Selon les cas, les données ne sont pas entièrement récupérables.

Pour rappel, Apple a annoncé la fin de ses Time Capsule en 2018. Il n’y a pas eu de nouveaux modèles pour les succéder, à la grande déception de beaucoup de personnes.