Voilà qui est nouveau. Après les leaks quasi « traditionnels » des coques de protection des prochaines gammes d’iPhone, voilà qu’apparaissent les moules de fabrication qui ont directement servi à façonner ces coques. Attention, il ne s’agit pas ici des moules d’usinage des véritables iPhone 13, mais bien des moules fabriqués par les accessoiristes (souvent à partir de leaks de schémas CAD) qui vont ensuite servir à produire les coques de protection. Les moules ci-dessous ont été créés par un fabricant chinois d’accessoires. Des coques de protection auraient déjà été produites à partir de ces moules. Sans surprise, on découvre la gamme complète d’iPhone 13, soit (de gauche à droite) l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Mac.

Benks, a well-known Chinese cell phone accessory brand, sent out photos of the iPhone 13 series phone models. They have already produced phone case products based on this model. pic.twitter.com/rDUde0L3PQ

— DuanRui (@duanrui1205) July 9, 2021