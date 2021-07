La prise en charge de la fonction Connexion avec Apple est en préparation du côté de Twitter. Le réseau social fait le nécessaire pour faciliter la tâche aux utilisateurs avec un produit Apple afin qu’ils puissent se connecter sans difficulté. Un moyen de s’ouvrir à davantage de personnes.

Connexion avec Apple est un système de connexion à un site ou un service similaire à celui de Google, Facebook ou autre. L’idée est d’utiliser son identifiant Apple plutôt que créer un nouveau compte juste pour chaque nouveau service. Il y a un respect de la vie privée dans le cas d’Apple, puisque les utilisateurs peuvent cacher leur véritable adresse e-mail auprès du site ou service. Apple génère une adresse e-mail et renvoie ensuite tous les courriels sur la vraie adresse de l’utilisateur.

Twitter n’a pas encore communiqué officiellement sur le support de Connexion avec Apple. Mais Jane Manchun Wong, bien connue pour trouver des fonctionnalités en cours de développement, a déniché quelques indices montrant qu’il y a du travail en ce moment. On peut donc imaginer qu’il sera possible à l’avenir de créer un compte Twitter avec son identifiant Apple.

Twitter is working on Apple Sign-In integration, as indicated in:

– the entry description for “Connected accounts” settings page (WIP)

– the “Connected accounts” settings page (WIP)

– the CSP header of https://t.co/lku1DJFE5E’s HTTP response https://t.co/rKdDOWLEml pic.twitter.com/cEOgOoAEx1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 9, 2021