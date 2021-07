Le célèbre Jon Stewart (Daily Show) va bientôt présenter une nouvelle émission portant sur des sujets d’actualité. The Problem with Jon Stewart sera diffusé sur Apple TV+, le tournage des émissions étant prévu pour la semaine prochaine. C’est la toute première fois qu’Apple TV+ se hasarde sur ce type de contenu ; The Problem with Jon Stewart pourrait donc bien être le concurrent direct de l’excellent Last Week Tonight with John Oliver diffusé sur HBO (via OCS en France).

Chaque émission sera enregistrée à New-York devant un véritable public, les seules contraintes étant le nombre de places restreint et l’obligation de présenter un justificatif de vaccination pour le Covid-19. Les deux premières émissions de The Problem with Jon Stewart seront enregistrées les 14 et 16 juillet prochain. Ce nouveau programme devrait faire son entrée dans Apple TV+ au mois de septembre de cette année.