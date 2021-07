Square Enix a pris pour habitude de fêter les dates anniversaires de ses différentes licences… avec des adaptations mobiles ! Cette fois, il s’agit du 20ème anniversaire du manga Fullmetal Alchemist créé par l’immense Hiromu Arakawa (pas une licence Square Enix donc). L’éditeur de jeu vidéo annonce donc Fullmetal Alchemist Mobile, à priori une adaptation du célèbre manga prévue pour les plateformes Android et iOS. Le précédent jeu tiré de la licence est Fullmetal Alchemist : Prince of the Dawn, sorti en 2009 sur Wii.

Un court teaser accompagne cette annonce, uniquement composé de bulles qui rappellent certaines thématiques du manga (la quête de la pierre philosophale entre autres). Et… c’est tout ! Pas une image du jeu, pas une ligne de scénario, rien. Square Enix promet d’apporter d’autres informations d’ici la fin de l’année (ce qui incidemment confirme que le jeu ne sortira pas avant 2022).