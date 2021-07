L’université d’État de Californie annonce offrir des iPad Air de 64 Go, des Apple Pencil et des Smart Keyboard Folio à ses étudiants. Les produits Apple font partie de CSUCCESS, un nouveau programme qui a pour vocation de proposer des opportunités équitables aux étudiants grâce à l’utilisation de la technologie.

Les iPad Air, Apple Pencil et Smart Keyboard Folio seront disponibles aux étudiants de première année, ainsi qu’à ceux qui sont transférés depuis une autre école. Les étudiants devront s’enregistrer pour rejoindre le programme et ainsi récupérer les trois produits Apple. Selon l’université d’État de Californie, un iPad avec un clavier et un stylet est « comparable à un ordinateur portable ». Chacun se fera un avis sur ce point précis.

« CSUCCESS veillera à ce que les étudiants aient un accès immédiat aux nouveaux outils mobiles innovants dont ils ont besoin pour soutenir leur apprentissage, en particulier lorsqu’ils sont confrontés aux effets persistants de la pandémie », a déclaré Joseph I. Castro, le chancelier de l’université. Susan Prescott, la vice-présidente d’Apple chargée de l’éducation et du marketing d’entreprise, le rejoint :