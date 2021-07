Vous regrettez de ne pas pouvoir faire tourner un « vrai » OS d’ordinateur sur votre iPad ou iPhone ? Pas de problèmes : le vénérable Windows 3.1 peut parfaitement fonctionner sur ces machines… avec tout de même un peu de bidouilles. Téléchargez d’abord l’app iDOS 2 (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad), puis procurez vous un fichier d’install de Windows 3.1.

Vous y êtes ? Créez alors un dossier sur Mac avec le contenu de ces fichiers (nom « w3setup »), puis déposer le tout dans la bib « Sur mon iPad » de l’app IDOS 2. Tapez ensuite la commande w3setup\setup afin de démarrer l’installation de Windows 3.1 sur iDOS 2… et donc sur votre iPhone/iPad ! Une fois lancé, l’OS reconnait parfaitement le clavier, la souris ou le trackpad (donce ce sera clairement plus utilisable réellement avec un iPad). A vous les joies du Démineur et d’une interface d’une sobriété maximale (noir, blanc et gris).