En plus d’annoncer sa batterie externe MagSafe pour les iPhone 12, Apple met en vente de nouveaux coloris pour les accessoires des AirTag. Cela concerne la lanière en cuir et le porte-clés en cuir.

La lanière en cuir pour AirTag, disponible au prix de 45 euros sur l’Apple Store en ligne, est maintenant disponible en bleu baltique, pavot de Californie et vert forêt. Ils rejoignent ainsi les coloris havane et rouge. Voici comment Apple présente l’accessoire :

Son cuir européen au tannage unique confère à cette lanière polyvalente un supplément d’élégance. Elle reste bien attachée et maintient parfaitement votre AirTag, afin que vous sachiez toujours où se trouvent vos affaires. L’AirTag est vendu séparément.

Du côté du porte-clés en cuir pour l’AirTag, on retrouve maintenant les coloris pavot de Californie et vert forêt. L’accessoire, qui coûte 39 euros sur l’Apple Store en ligne, était jusqu’à présent disponible en bleu baltique, havane et rouge. Voici la présentation d’Apple :