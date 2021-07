Apple a aujourd’hui mis en vente la batterie externe MagSafe à destination des différents iPhone 12 au prix de 109 euros. Elle permet d’ajouter de l’autonomie supplémentaire à son téléphone grâce à ce format de batterie portable. Et puisqu’il y a le support du MagSafe, le fait de poser ou retirer l’accessoire est très simple.

Voici comment Apple présente sa batterie externe MagSafe pour les iPhone 12 :

La batterie externe MagSafe se fixe d’un geste. Son design compact vous permet de recharger facilement votre appareil où que vous soyez. Et ses aimants, parfaitement alignés sur ceux de votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, la maintiennent bien en place pour vous offrir une recharge sans fil extrêmement sûre et fiable.

La batterie externe MagSafe offre une capacité de recharge encore plus rapide lorsqu’elle est associée à un chargeur de 27 W ou plus, comme ceux fournis avec les MacBook. Et si vous avez besoin d’un chargeur sans fil, il vous suffit de brancher un câble Lightning pour bénéficier d’une recharge sans fil pouvant atteindre 15 W.