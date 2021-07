Apple rend ce soir disponible la cinquième bêta (build 18G5063a) d’iOS 14.7 sur iPhone et d’iPadOS 14.7 sur iPad. Elle débarque une semaine après la précédente version. Elle est proposée aux développeurs et testeurs publics.

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant les nouveautés que l’on retrouve avec cette bêta 5 d’iOS 14.7. Il faudra installer cette version pour découvrir les éventuels changements. La précédente version de la semaine dernière n’avait rien apporté de particulier. Apple a donc dû se focaliser sur les corrections de bugs et autres améliorations de performances.

De manière générale, iOS 14.7 n’est pas une grosse mise à jour. Les premières bêtas ont ajouté la qualité de l’air dans les applications Météo et Plans pour la France et d’autres pays. Il y a également eu les minuteurs du HomePod contrôlables depuis l’application Maison.

Si vous avez le profil pour les bêtas d’iOS 14, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez récupérer la bêta 5 d’iOS 14.7.

En parallèle, Apple propose la bêta 5 (build 20G5065a) de macOS 11.5, la bêta 3 (build 18U5561a) de watchOS 7.6 et la bêta 5 (build 18M5559a) de tvOS 14.7. Apple ne dit toujours pas quand les versions finales de chaque système d’exploitation sera disponible. On peut imaginer que ce sera dans le courant de juillet. On notera en tout cas qu’il y a « beaucoup » de bêtas pour une mise à jour mineure. Mais cela peut se comprendre : il s’agit probablement des ultimes versions d’iOS 14, de macOS Big Sur, de watchOS 7 et de tvOS 14. Autant les peaufiner.