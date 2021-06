Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 4 (build 18G5052d). pour iOS 14.7 sur iPhone et iPadOS 14.7 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la troisième bêta et se veut à destination des développeurs.

Quelles sont les nouveautés de la bêta 4 d’iOS 14.7 ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant. Mais cette mise à jour semble assez légère et vient surtout améliorer les performances, tout comme elle vient corriger des bugs. Les deux premières versions ont été l’occasion d’avoir l’indication pour la qualité de l’air dans les applications Météo et Plans pour la France et d’autres pays. Il y a également eu les minuteurs du HomePod contrôlables depuis l’application Maison.

Si vous avez le profil pour tester les bêtas d’iOS 14, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez initier le téléchargement de la bêta 4 d’iOS 14.7. L’installation se fera dans la foulée.

Pour ceux qui attendent une troisième bêta d’iOS 15, il faudra attendre un petit peu. La deuxième bêta a vu le jour le 24 juin, à savoir jeudi dernier. La prochaine arrivera probablement avant la mi-juillet.

On retrouve également la bêta 4 (build 20G5052c) de macOS 11.5 pour les Mac, la bêta 4 (build 18U5552d) de watchOS 7.6 pour l’Apple Watch et la bêta 4 (build 18M5552d) de tvOS 14.7 pour l’Apple TV.