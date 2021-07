Après le partenariat, le rachat ? Si l’on en croit le très sérieux Variety, Apple chercherait à acquérir le studio A24, à qui l’on doit des films comme Moonlight (Oscar du Meilleur film en 2018), Ex-Machina ou bien encore On the Rocks sur Apple TV (avec Bill Murray en vedette). Le studio travaille aussi actuellement sur une production Apple TV+, The Tragedy of Macbeth (avec Denzel Washington et Frances McDormand en premiers rôles).

Apple viserait ce rachat depuis de nombreux mois, mais aurait récemment accéléré les choses avec une mise comprise entre 2,5 et 3 milliards de dollars. Un studio de ce calibre dans l’escarcelle d’Apple, cela signifierait a coup sûr des programmes premium ainsi que de nombreuses participations aux festivals et cérémonies de récompenses. De quoi assurer que l’image de marque « qualitative » d’Apple TV+ colle encore plus aux contenus proposés.

Et puisque l’on parle ici d’acquisitions, rappelons qu’Apple serait toujours sur le point de mettre la main sur Hello Sunshine, la société de production de Reese Witherspoon, pour un gros milliard de dollars.