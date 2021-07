Apple continue de travailler sur son casque VR/AR, dont la sortie serait toujours prévue (selon les rumeurs) lors du premier semestre 2022. Un brevet déposé à l’USPTO (bureau des brevets américain) semble indiquer qu’Apple pourrait choisir d’équiper ses Apple Glass avec des lentilles de Fresnel. Inventée par Augustin Fresnel en 1822, la lentille de Fresnel est « une lentille plan-convexe découpée de sections annulaires concentriques optimisées pour alléger l’élément » (source Wiki).

Pour le dire plus sobrement, le choix de lentilles de Fresnel pourrait permettre d’alléger le poids total du casque, un point important sachant qu’Apple chercherait à produire un casque VR ne dépassant pas les 200 grammes. Apple ne serait bien sûr pas le premier fabriquant de casque VR à utiliser cette technologie de lentilles (c’est par exemple le cas des casques Oculus). Le brevet d’Apple se focalise surtout sur des lentilles de Fresnel équipées d’un système opacifiant et d’une partie centrale plus large afin d’améliorer le contraste général.