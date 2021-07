Apple annonce avoir versé plus d’un milliard de dollars concernant les initiatives de logements en Californie, et ce depuis les 18 derniers mois. Cette somme a permis à des personnes dans l’État américain de devenir propriétaires pour la première fois.

Apple a créé un fonds de 2,5 milliards de dollars en 2019, en déclarant qu’un milliard de dollars irait à un fonds d’investissement pour le logement abordable géré par l’État, un autre milliard de dollars à l’aide aux acheteurs d’une première maison et le reste à des programmes visant à construire de nouveaux logements abordables et à des groupes sans but lucratif dans la région de la baie de San Francisco. Le fabricant déclare aujourd’hui que le financement a permis la création de logements abordables dans 25 des 58 comtés de Californie, y compris dans des comtés ruraux.

Quelques détails sont absents. Par exemple, Apple n’a pas divulgué de chiffres précis sur les logements, mais a déclaré qu’il avait fourni des prêts hypothécaires et une aide au paiement initial à des milliers d’acheteurs d’une première maison à revenu faible ou modéré par l’intermédiaire de l’autorité californienne de financement du logement, contre plusieurs centaines l’année précédente.

En outre, Apple précise que près des deux tiers des emprunteurs s’identifient comme hispaniques, noirs, asiatiques, insulaires du Pacifique ou amérindiens. Environ 10% des emprunteurs bénéficiaient également des avantages offerts aux enseignants, aux anciens combattants ou aux pompiers.