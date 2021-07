TikTok devient la première app non-Facebook à atteindre 3 milliards de téléchargements

TikTok a franchi un nouveau cap en atteignant les 3 milliards de téléchargements sur l’App Store et le Play Store dans le monde. C’est la première application n’appartenant pas à Facebook à connaître autant de téléchargements, révèle le cabinet Sensor Tower.

TikTok a été l’application la plus téléchargée et la plus rentable (hors jeux) au monde au cours du premier semestre 2021, avec près de 383 millions de nouvelles installations. Les dépenses par les utilisateurs sont estimées à 919,2 millions de dollars. Bien que les nouveaux téléchargements de l’application aient diminué de 38% par rapport aux 619 millions de téléchargements un an plus tôt (une baisse partiellement attribuable à son retrait des App Store et Play Store en Inde), les dépenses ont augmenté de 73% par rapport aux 530,2 millions de dollars de l’année précédente.

À l’échelle mondiale, les dépenses des utilisateurs sur TikTok ont désormais dépassé les 2,5 milliards de dollars. Seules 16 applications (hors jeux) ont accumulé plus d’un milliard de dollars de recettes brutes depuis 2014, et uniquement Tinder, Netflix, YouTube et Tencent Video ont atteint plus de 2,5 milliards de dollars.

Comme dit précédemment, TikTok a atteint un cap uniquement franchi par Facebook jusqu’à présent avec les 3 milliards de téléchargements. Les applications de Facebook (WhatsApp, Messenger, Facebook, et Instagram) ont toutes les quatre enregistré plus de 3 milliards de téléchargements chacune.