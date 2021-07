A 27 euros, Trials of Mana (Lien App Store – 26,99 euros – iPhone/iPad) est sans doute l’un des jeux les plus chers de tout l’App Store, mais si l’on aime vraiment les JRPG, il est impossible de passer à côté de ce fabuleux remake de Seiken Densetsu 3 (1995) et incidemment d’une adaptation mobile ultra fidèle d’un titre déjà sorti sur console il y a plus d’un an. C’est bien simple, Trials of Mana est l’un des plus beaux JRPG de ces dernières années (sur mobile c’est encore plus vrai), sans oublier un lore véritablement fouillé à défaut d’être original.

Pour replacer le contexte, le monde est de nouveau sous la menace des bénévodons, des « hérauts de la destruction » que la déesse de Mana était parvenue un temps à enfermer dans les huit pierres de Mana. La déesse devenue arbre (l’Arbre de Mana), des forces maléfiques profitent de la situation pour tenter de réveiller les bénévodons et plonger à nouveau le monde dans le chaos. Heureusement, vous êtes là…

Au delà de cet arc narratif franchement épique, Trials of Mana propose des combats dynamiques, plus de 300 compétences, 60 morceaux remastérisés du compositeur Hiroki Kikuta (mais on peut choisir d’écouter la BO du jeu original), une classe de personnage inédite (4), le doublage intégral en anglais et japonais ainsi que 4 niveaux de difficulté (Débutant, Facile, Normal et Difficile), le niveau Débutant permettant de respawn indéfiniment à la dernière sauvegarde en cas de fin prématurée. Totalement immanquable, et l’un des rares AAA sur iOS.