AAPL continue sa marche folle vers les sommets. Dans la journée d’hier, l’action Apple a frôlé les 150 dollars (+2%), une première depuis le dernier split. A son plus haut (149,57 dollars), la capitalisation d’Apple a même franchi la barre (pas que) symbolique de 2500 milliards de dollars (2490 milliards à la clôture) ! Apple est la première société américaine cotée en bourse à atteindre ce niveau de capitalisation, la barre des 2000 milliards ayant été atteinte au mois d’août 2020.

A ce rythme d’enfer (+14,33% pour AAPL en 2021), la capitalisation pourrait bien atteindre les 3000 milliards avant même la fin de l’année en cours ! Véritable et énorme avantage d’une capitalisation aussi stratosphérique, Apple ne peut plus être acheté par quiconque aujourd’hui. Même des géants comme Amazon, Google ou Disney ne disposent pas des fonds ou des lignes de crédits suffisants pour racheter la firme de Cupertino. Au delà de cette santé boursière insolente vu le contexte, Apple est aussi la société la plus rentable du monde (60 milliards de dollars de bénéfices en 2020), et l’une des plus importantes en chiffres d’affaires.