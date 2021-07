Apple propose désormais à la vente une batterie externe MagSafe pour ses iPhone. Avec une capacité affichée à 1,460mAh, cela peut sembler plus que décevant face aux 2815 mAh de la batterie de l‘iPhone 12 Pro, ou aux 3687 mAh de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max. Mais ce type de comparatif n’a pas vraiment de sens ici dans la mesure où il existe une grande différence de tension (V) entre la batterie MagSafe et celle de l’iPhone. S’il est généralement de bon ton de prendre en compte les mAh (charge électrique) pour comparer les batteries, c’est en effet parce que le plus souvent on compare des batteries à tensions égales.

Pourquoi est-ce si important ? Parce que la capacité réelle d’une batterie se mesure en fait en Wh, cette mesure étant obtenue en multipliant la charge électrique (Ah) par la tension (V). Or, la batterie MagSafe d’Apple n’affiche pas la même tension que la batterie des iPhone (7.62V pour la MagSafe, contre 3,84V pour l’iPhone 12 Pro). La batterie MagSafe atteint donc 11,13Wh, ce qui correspond bien à 1,460mAh à 7.62V ou bien encore… 2,920mAh à 3,84V (la tension des batteries des iPhone). Au final, la batterie MagSafe d’Apple propose bien la même capacité réelle que la batterie d’un iPhone 12 Pro.

La batterie externe MagSafe pour les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max est disponible à la vente au prix de 109 euros sur l’Apple Store en ligne. Un exemplaire commandé aujourd’hui sera livré le 22 juillet.