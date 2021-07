Xiaomi a fait mieux qu’Apple au deuxième trimestre de 2021, en devenant le deuxième vendeur de smartphones selon le cabinet Canalys. Apple, par conséquent, est passé à la troisième place.

Xiaomi plus fort qu’Apple pour les ventes

Samsung a maintenu la première place avec une part de marché de 19% dans le monde. Ses ventes de smartphones Galaxy ont augmenté de 15% par rapport au deuxième trimestre un an plus tôt. Xiaomi est donc deuxième cette fois avec une part de marché de 17% et des ventes en hausse de 83%. C’est assez significatif et cette progression lui a permis de chiper la deuxième place à Apple.

Apple est troisième avec une part de marché de 14% et des ventes d’iPhone en hausse de 1% seulement. Le top 5 comprend aussi Oppo et Vivo qui sont à égalité avec une part de marché de 10%. Le premier a vu ses ventes augmenter de 28%. Ce fut 27% pour le second.

Canalys explique que Xiaomi a surtout vu ses ventes augmenter grâce à plusieurs régions. En Amérique latine par exemple, il y a eu une hausse de plus de 300%. Ce fut une hausse de 150% en Afrique et de 50% en Europe de l’Ouest. Mais dans le même temps, le prix moyen des smartphones Xiaomi a été environ 40% de celui de Samsung avec ses Galaxy et 75% de celui d’Apple avec ses iPhone. Le constructeur chinois cherche donc à augmenter ses ventes de smartphones haut de gamme pour que le prix moyen soit en hausse, tout comme ses revenus. Oppo et Vivo ont le même objectif.

Apple a déjà été à la première place

Il sera en tout cas intéressant de voir ce qu’il va se passer pour les prochains trimestres, que ce soit pour Apple, Samsung, Xiaomi ou les autres. Apple fut par exemple le premier vendeur de smartphones au quatrième trimestre de 2020 grâce aux iPhone 12. L’histoire pourrait se répéter cette année quand les iPhone 13 seront disponibles à l’achat.