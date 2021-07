Le RPG mâtiné de Dungeon Crawler Tower of Fortune revient dans une 4ème mouture. Ultra minimaliste à ses débuts (gros pixels, noir et blanc, peu d’animations), Tower of Fortune avait su tout de même séduire grâce à son système de combat entièrement basé sur le principe des machines à sous. Si on aligne trois épées par exemple, le coup porté à l’ennemi sera beaucoup plus puissants. Le jeu avait gagné de la couleur avec son troisième opus, et se hasarde désormais dans des contrées plus futuristes avec Tower of Fortune 4, délaissant la traditionnelle heroic-fantasy des précédents volets.



Ne vous fiez pas aux graphismes un peu grossiers de ce jeu indé : y goûter, c’est ne plus pouvoir s’en passer. Tower of Fortune 4 sera disponible dans l’App Store le 29 juillet prochain au prix de 3,49 euros. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse.