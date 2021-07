TEZRO (lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/macOS) est une app de messagerie instantanée/transfert de devises…. vraiment pas comme les autres. Bâtie sur la troisième génération de plateforme de Blockchain (ce qui garantit des transferts de données à très hauts débits), TEZRO offre tous les avantages « classiques » des plateformes décentralisées (notamment en terme de sécurité), le transfert de devises en cryptomonnaies d’utilisateurs à utilisateurs, tout cela à un même endroit, et donc sans avoir besoin de jongler entre plusieurs applications !



L’utilisateur de TEZRO peut ainsi converser et échanger avec des personnes sur d’autres apps de chat et/ou systèmes d’exploitation mobiles ou desktop (cross platform), et ce en toute transparence, sans aucune manipulation particulière. L’interface est ici simplifiée à son maximum : le transfert de devises et/ou crypto vers un autre utilisateur s’effectue directement dans la boite de dialogue. TEZRO rend ainsi caduque la multiplication des portefeuilles cryptographiques et de chat. Et comme toutes les transactions sont effectuées sur la Blockchain, il n’y a évidemment pas besoin d’un tiers de confiance… L’app intègre aussi une sorte de place de marché pour la vente ou l’achat de devises classiques ou crypto, avec notifications intégrées : une fenêtre pop-up vous signale par exemple l’offre d’un acheteur pour le ou les cryptos que vous avez proposé à la vente (voir ci-dessous).

Mais TEZRO ne se contente pas d’être une plateforme de chat/transfert crypto universelle. L’application dispose aussi d’un portefeuille multi-crypto intégré (Wallet) sans commission, la consultation des cours de toutes les places boursières via l’app, un marketplace avec un système de communication directe entre vendeur et acheteur (et une simple API à récupérer pour l’ouverture d’un compte vendeur), l’envoi de cartes « cadeaux » VISA vers un autre utilisateur TEZRO, ou bien encore un service d’enchères (voir ci-dessous) extrêmement complet et autorisant le paiement direct de l’enchère via l’app encore. Là encore, TEZRO est un modèle du genre qui propose une interface à la fois très dense en informations tout en restant toujours très lisible.



On notera aussi que dans le Marketplace, il reste tout à fait possible de payer dans n’importe quelle devise en utilisant un simple QR Code ! Les paiements en ligne via TZERO sont aussi reconnus par certaines échoppes d’eCommerce, à l’instar de WooCommerce ou OpenCart (et bientôt de Shopify, Magento ou bien encore Prestashop). La totale.

Rappelons en outre que TOUTES les transactions effectuées via l’app (transfert de devises, enchères, achats Marketplace) sont chiffrées à un niveau de sécurité maximal (cryptage SSL de niveau militaire et d’autres procédures de protection), ce qui est un minimum en ces temps de failles et de malwares tout azimuts. Difficile de faire plus complet.

