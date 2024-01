Apple a donc donné le top départ pour l’Apple Vision Pro, qui sera donc commercialisé aux Etats-Unis à partir du 2 février prochain. La firme de Cupertino a aussi confirmé la liste des premiers jeux qui seront disponibles pour le casque XR, soit Game Room, What the Golf? et Super Fruit Ninja qui seront à priori tous jouables en mode AR. Le délirant What the Golf? jouable dans son salon, voilà qui ne manquera pas de sel, même si le paquet de sel est sacrément cher chez Apple (3500 dollars le casque).

Outre ces première annonces, l’actualité jeu, c’est surtout sur iOS que ça se passe, et notamment avec l’intriguant Strange Horticulture de Bad Viking Games et Iceberg Interactive, qui comme son nom l’indique place le joueur dans la peau d’un horticulteur propriétaire d’un magasin de plantes. Ce dernier devra identifier des plantes, rejoindre une secte, parler à un clan, et faire tout un tas de choses que l’on ne fait généralement pas dans un jeu vidéo, sans oublier bien sûr des casse-têtes occultes en relation avec des mystères. A suivre. Le jeu sera disponible le 26 mars prochain dans l’App Store, et il est déjà possible de le précommander à cette adresse. Le prix est de 4,99 euros.



L’adaptation en jeu vidéo de la série culte La Casa De Papel (surtout les deux premières saisons) a déboulé il y a quelques jours dans le catalogue Netflix Games. La Casa de Papel : Le Dilemne (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure que Netflix présente comme un « thriller interactif » et qui bien sûr reprend les personnages de la série, soit Berlin, Tokyo, Sydney (entre autres) et bien entendu le Professeur. Comme on peut s’en douter, il faut être abonné Netflix pour profiter de ce nouveau titre à priori très classique dans le genre.