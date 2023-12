Apple vient d’annoncer trois nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade, et ce pour le mois de janvier 2024. A priori, pas de « gros » titres à venir, mais des « classiques », avec le retour des Tamagotchi ou un jeu de Blackjack par exemple. Pour les jeux indés qui comptent, il semble qu’Apple Arcade a définitivement abandonner l’idée même de lutter pied à pied avec Netflix Games. Dommage, surtout quand on songe de quoi était composé le service à son lancement, avec des bijoux comme Sayonara Wild Hearts, ou le génial Shinsekai: Into the Depths de Capcom (depuis retiré du service et même de l’App Store) Voici les descriptions des trois jeux à venir :

Tamagotchi Adventure Kingdom :

Embarquez pour une expérience réconfortante dans Tamagotchi Adventure Kingdom, en rejoignant l’adorable héros Mametchi pour restaurer l’harmonie sur la planète Tamagotchi après qu’un mystérieux impact ait ébranlé le royaume.

Cornsweeper :

Dans un esprit méditatif, les joueurs font éclater de délicieux pop-corn et évitent les explosions, le tout sur une bande-son relaxante et originale d’inspiration lo-fi avec quelques infusions de reggae.

Blackjack par MobilityWare+ :

Les joueurs peuvent se plonger dans le jeu classique du Blackjack et maîtriser ses subtilités dans Blackjack de MobilityWare+.