Apple a répondu positivement à une requête d’Amazon et a retiré de l’App Store Fakespot, une application qui analyse les avis de plusieurs sites pour déterminer leur authenticité.

L’application Fakespot disparaît de l’App Store

Amazon a fait une demande de retrait en juin et Apple a fait seulement fait le nécessaire aujourd’hui. Le commerçant en ligne explique que l’application Fakespot utilise un conteneur pour afficher le site et peut potentiellement être exploitée pour voler les données de clients Amazon. Le groupe estime que Fakespot viole la règle 5.2.2 de l’App Store. Celle-ci empêche les applications d’utiliser, d’accéder, de monétiser l’accès ou d’afficher le contenu d’un service tiers si elles ne sont pas autorisées à le faire.

« L’application en question fournit aux clients des informations trompeuses sur nos vendeurs et leurs produits, nuit aux activités de nos vendeurs et crée des risques pour la sécurité. Nous apprécions l’examen par Apple de cette application au regard des directives de l’App Store », a indiqué Amazon concernant Fakespot auprès de The Verge.

Saoud Khalifah, le fondateur de l’application, critique le fait qu’Apple ne lui a pas donné une opportunité pour tenter de faire des ajustements et ainsi respecter toutes les règles. « Nous venons de consacrer des mois de ressources, de temps et d’argent à cette application », dit-il. Il ajoute qu’Amazon « intimide les petites entreprises », ce qui met en évidence « les fissures dans leur entreprise ». L’application comptait plus de 150 000 installations avant son retrait.

La réponse Apple sur le retrait

Apple a également décidé de réagir concernant le retrait de Fakespot de l’App Store et on peut voir que l’entreprise parle d’un délai, contrairement aux propos du développeur :

Il s’agissait d’un litige sur les droits de propriété intellectuelle initié par Amazon le 8 juin. Dans les heures qui ont suivi, nous avons veillé à ce que les deux parties soient en contact l’une avec l’autre, en expliquant le problème et les mesures à prendre par le développeur pour que son application reste sur le magasin, et en lui donnant suffisamment de temps pour résoudre le problème. Le 29 juin, nous avons à nouveau contacté Fakespot quelques semaines avant de retirer son application de l’App Store.

Sur le papier, un service comme Fakespot peut être intéressant. Amazon note d’ailleurs qu’il a déjà analysé les avis censés être faux selon Fakespot. Mais le commerçant en ligne assure que les découvertes du service sont fausses plus de 80% du temps.