L’appellation « jeu mobile » a t-elle encore véritablement un sens ? On peut en douter depuis 2 ans et l’arrivée massive de titres « console qualitay », parfois même jouables en cross-play avec les joueurs consoles et PC. Genshin Impact, Fortnite, sans oublier quelques gros jeux de la scène indé (Dead Cells, Transistor, Her Story) voire des exclusivités très qualitatives (Fantasian ou Shinkesai sur Apple Arcade) prouvent que le support ne se limite plus aux « petits jeux » destinés à passer le temps lors du trajet en bus. L’annonce d’aujourd’hui va encore plus dans ce sens.



Lors de la conférence en ligne TennoCon Warframe, le studio Digital Extremes a en effet annoncé que le célèbre MMORPG de science-fiction Warframe sera bien adapté sur iOS et Android, et ce dans une version complète et sans concessions !

L’annonce de la version mobile est à 17:30 sur la vidéo

Mieux encore, Warframe mobile sera entièrement jouable en cross-play, et avec le cross-save entre les plateformes (la sauvegarde d’une partie sur iOS pourra donc être utilisée sur la version PC). Warframe mobile n’a pas encore de date de sortie, mais ça en revanche, on pouvait s’y attendre.