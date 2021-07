A l’instar des Emmy Awards, les contenus Apple TV+ avaient réalisé un carton plein aux Daytime Emmy Awards, qui récompensent principalement des programmes familiaux ou pour la jeunesse diffusés à l’heure de grande écoute. Et sur ces 25 nominations, Apple récolte donc pas moins de 4 prix pour les séries jeunesse Eau Paisible (Outstanding Editing for a Preschool Animated Program), Helpsters (Outstanding Multiple Camera Editing) et Nous Sommes là : Notes concernant la vie sur la planète Terre, qui reçoit 2 prix (Outstanding Special Class Daytime Animated Program, et un prix Individual Achievement in Animation: Character Animation pour la réalisatrice Anne Moth).

Eau Paisible

Helpsters

La prochaine moisson de prix aura lieu le 19 septembre 2021 avec les Primetime Emmy Awards. Les programmes Apple TV+ ont été nominés 32 fois pour cette cérémonie, dont 20 nominations pour le seul Ted Lasso. Trois autres nominations reviennent à des spots de pub pour des produits Apple.