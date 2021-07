Le Projet Pegasus pourrait bien être le nouveau grand scandale du secteur du numérique après les révélations d’Edward Snowden en 2013. Pegasus, c’est le nom d’un logiciel conçu par la société israélienne NSO Group, un logiciel qui serait utilisé par plusieurs pays (dont la Hongrie, l’Arabie Saoudite, le Maroc, etc.) afin d’espionner partout dans le monde des milliers de journalistes, avocats, hommes politiques ou militants. L’affaire a été révélée depuis quelques heures par le consortium Forbidden Stories (qui regroupe 17 organisations de médias) ainsi que le Security Lab d’Amnesty International.

(1) @AmnestyTech saw an iOS 14.6 device hacked with a zero-click iMessage exploit to install Pegasus. We at @citizenlab also saw 14.6 device hacked with a zero-click iMessage exploit to install Pegasus. All this indicates that NSO Group can break into the latest iPhones.

— Bill Marczak (@billmarczak) July 18, 2021