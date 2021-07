En plus de proposer iOS 14.7 au téléchargement sur iPhone et iPadOS 14.7 sur iPad, Apple rend disponible watchOS 7.6 pour l’Apple Watch et tvOS 14.7 pour l’Apple TV. Il s’agit de la version finale dans les deux cas.

Apple fait savoir que watchOS 7.6 active l’électrocardiogramme (ECG) dans 30 nouvelles régions. Les notifications de santé cardiovasculaire sont également disponibles dans les mêmes régions. L’intégralité des pays/régions qui peuvent en profiter est à retrouver sur le site d’Apple via cette page spécifique.

Pour mettre à jour, prenez l’iPhone rattaché à la montre et ouvrez l’application Apple Watch. Rendez-vous ensuite dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez alors initier le téléchargement de watchOS 7.6 puis réaliser son installation.

Du côté de l’Apple TV, les utilisateurs ont le droit à tvOS 14.7. Aucune nouveauté particulière n’a été repérée pendant la phase de bêta. On peut donc imaginer que cette mise à jour vient uniquement corriger des bugs et améliorer les performances de manière générale.

Pour passer sur tvOS 14.7, allez dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels, puis sélectionnez « Mettre à jour les logiciels ». Sinon, la mise à jour se téléchargera et s’installera automatiquement au fil des prochains jours.