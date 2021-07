C’est un bonus plus que sympa, qui au passage pourrait bien booster les usages de l’Apple TV en France (où le boitier d’Apple connait les pires difficultés). Free vient d’annoncer officiellement que les nouveaux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta pourront choisir l’Apple TV 4K comme Player avec leur offre Freebox. Le boitier sera ainsi disponible à l’achat pour 2 euros/mois pendant 48 mois, ce qui sera presqu’indolore une fois regroupé avec l’abonnement Freebox. A noter que ceux qui sont déjà abonnés pourront eux aussi se procurer l’Apple TV 4K a un tarif avantageux dans leur espace abonné (option multi TV).

L’application TV OQEE by Free sera préinstallée par défaut sur la petite box d’Apple. Cette dernière propose une centaine de chaines en direct, des chaines en replay, et des fonctionnalités comme le Start-Over (reprise de lecture). A noter que l’app établit la connexion SANS que l’utilisateur ait besoin de rentrer un identifiant ou un mot de passe. Mieux encore, les abonnés Free bénéficieront d’un abonnement gratuit à Apple TV+ d’une durée de 3 mois. Le communiqué de presse de Free passe aussi en revue certains points forts de l’Apple TV 4K : boutique applicative bien fournie, Hub domestique (HomeKit), partage audio, calibrage des couleurs via l’iPhone, etc.